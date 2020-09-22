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Убийца Джона Леннона извинился перед Йоко Оно спустя 40 лет

Марк Чепмен, убийца легендарного участника группы Beatles Джона Леннона, спустя 40 лет после преступления извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно за содеянное.

65-летний Марк Чепмен сказал, что застрелил Леннона возле своей нью-йоркской квартиры в 1980 году “для славы” и что он заслужил смертную казнь за совершенный им “подлый поступок”.

— Я знал, что это неправильно, и сделал это ради славы. Одним словом, просто слава. Вот и все. Дело в том, что он был знаменит, чрезвычайно знаменит. Вот почему он был во главе списка, — рассказал Чепмен.

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Йоко Оно после убийства мужа попросила поклонников музыканта собраться в Центральном парке Нью-Йорка. Более 200 тыс. человек помянули память музыканта 10 минутами молчания.

В конце августа комиссия по условно-досрочному освобождению в Нью-Йорке в 11-й раз отказала в освобождении Марку Чепмену.

Ему отказали, поскольку официальные лица считали, что это несовместимо с благосостоянием общества, после того, как Чепмен выразил сожаление по поводу хладнокровия убийства.

Это означает, что 65-летний Чепмен проведет в тюрьме еще по меньшей мере два года.

Источник: Mirror

Фото: Getty Images

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