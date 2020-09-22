Марк Чепмен, убийца легендарного участника группы Beatles Джона Леннона, спустя 40 лет после преступления извинился перед вдовой музыканта Йоко Оно за содеянное.

65-летний Марк Чепмен сказал, что застрелил Леннона возле своей нью-йоркской квартиры в 1980 году “для славы” и что он заслужил смертную казнь за совершенный им “подлый поступок”.

— Я знал, что это неправильно, и сделал это ради славы. Одним словом, просто слава. Вот и все. Дело в том, что он был знаменит, чрезвычайно знаменит. Вот почему он был во главе списка, — рассказал Чепмен.

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Йоко Оно после убийства мужа попросила поклонников музыканта собраться в Центральном парке Нью-Йорка. Более 200 тыс. человек помянули память музыканта 10 минутами молчания.

В конце августа комиссия по условно-досрочному освобождению в Нью-Йорке в 11-й раз отказала в освобождении Марку Чепмену.

Ему отказали, поскольку официальные лица считали, что это несовместимо с благосостоянием общества, после того, как Чепмен выразил сожаление по поводу хладнокровия убийства.

Это означает, что 65-летний Чепмен проведет в тюрьме еще по меньшей мере два года.