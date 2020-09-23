Дорофеева и Дантес пока не планируют детей — причина

Звездная супружеская пара Владимир Дантес и Надежда Дорофеева не собираются в ближайшее время рожать детей. Об этом Владимир заявил в Youtube-шоу Потапа (Алексея Потапенко) и Позитива (Алексея Завгороднего) 2POpodcast.

— Мы два артиста, которые постоянно занимаются собой. Честно говоря, мы еще сами дети внутри, мы не знаем, чего хотим. Наша семья — в хорошем смысле эгоисты.

По словам певца, пара обходит общепринятые стереотипы о рождении детей, потому что к этому нужно быть готовыми морально.

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— Я хочу, чтобы наш ребенок был счастлив, а не постоянно был с няней и думал, где мама с папой, — резюмировал муж Дорофеевой.

Надежда Дорофеева намекнула о новом составе группы Время и Стекло

Во время интервью певица Надежда Дорофеева выразила надежду, что группа Время и Стекло обновит свой состав. По ее словам, тогда бы ее задачей было помочь аудитории воспринять новых артистов.

Источник: 2POpodcast

Фото: Владимир Дантес