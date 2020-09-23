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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Любовь Алена Делона: Google создал дудл ко дню рождения Роми Шнайдер

Google представил новый праздничный дудл, посвященный Роми Шнайдер.

Немецкая актриса сыграла более чем в 50 фильмах второй половины XX века: 23 сентября Роми Шнайдер исполнилось бы 82 года.

После нажатия на дудл, на котором изображена актриса, Google показывает результаты поиска по запросу Роми Шнайдер.

Роми Шнайдер: дудл Google

Роми Шнайдер считалась одной из соблазнительных актрис немецкого происхождения.

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Пять лет романтических отношений с известным актером Аленом Делоном едва не закончились самоубийством Шнайдер.

Второе замужество за режиссером Гарри Майен в конце 1960-х подарило актрисе сына Давида. Однако уже через несколько лет пара расстается, Гарри сводит счеты с жизнью, а сын Давид погибает в результате несчастного случая.

Трагическая судьба Роми Шнайдер не омрачает ее актерских достижений и ярких киноролей.

Самые известные фильмы с участием Шнайдер — Сисси — молодая императрица, Девушки в униформе, На ярком солнце, Процесс, Старое ружье, Главное — любить и многие другие.

Золотая эра Голливуда: умерла Оливия де Хэвилленд

О том, что актриса Оливия де Хэвилленд умерла, стало известно в конце июля.

Культовой исполнительницы роли Мелани в фильме Унесенные ветром было 104 года: она умерла во сне в своем имении в Париже.

Критики называли Оливию де Хэвилленд одной из последних представителей золотой эры Голливуда.

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