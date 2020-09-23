Роми Шнайдер: дудл Google

Google представил новый праздничный дудл, посвященный Роми Шнайдер.

Немецкая актриса сыграла более чем в 50 фильмах второй половины XX века: 23 сентября Роми Шнайдер исполнилось бы 82 года.

После нажатия на дудл, на котором изображена актриса, Google показывает результаты поиска по запросу Роми Шнайдер.

Роми Шнайдер считалась одной из соблазнительных актрис немецкого происхождения.

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Пять лет романтических отношений с известным актером Аленом Делоном едва не закончились самоубийством Шнайдер.

Второе замужество за режиссером Гарри Майен в конце 1960-х подарило актрисе сына Давида. Однако уже через несколько лет пара расстается, Гарри сводит счеты с жизнью, а сын Давид погибает в результате несчастного случая.

Трагическая судьба Роми Шнайдер не омрачает ее актерских достижений и ярких киноролей.

Самые известные фильмы с участием Шнайдер — Сисси — молодая императрица, Девушки в униформе, На ярком солнце, Процесс, Старое ружье, Главное — любить и многие другие.

Золотая эра Голливуда: умерла Оливия де Хэвилленд

О том, что актриса Оливия де Хэвилленд умерла, стало известно в конце июля.

Культовой исполнительницы роли Мелани в фильме Унесенные ветром было 104 года: она умерла во сне в своем имении в Париже.

Критики называли Оливию де Хэвилленд одной из последних представителей золотой эры Голливуда.