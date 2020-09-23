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Обнаженная Настя Каменских рассказала, с чего начинает свое утро

Популярная певица Настя Каменских (NK) поразила своих поклонников серией откровенных фото в Instagram.

На фотографиях Настя позирует на балконе, из одежды на ней только трусики и очки, а на фоне — утренние пейзажи.

В посте Настя Каменских написала мотивационное текст, в котором поделилась, как правильно настраивать свои мысли, чтобы мечты сбывались.

— Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. Из любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!

 

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Я верю в то, что все в мире — это энергия 〰️ А каждый человек живет на своей собственной частоте энергетических волн ➿ ⠀ И для того, чтобы жить так, как мечтаешь, нужно настроиться на энергетическую частоту той реальности, которую мы хотим ???? ⠀ Сначала ваши мечты будут сбываться на тонком энергетическом уровне — то есть на уровне мыслей. ⠀ И только потом сбудутся в настоящем ✨ ⠀ Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. С любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится! ❤️ ⠀ #nk #morningmood #goodvibesonly

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Потап о Насте Каменских в новом интервью

В конце июля исполнитель и муж Настей Каменских Потап дал интервью на Youtube-канале Маши Ефросининой.

Откровенной частью разговора стала тема о самых необычных места для секса.

Потап рассказал, что самое необычное место, где у него был секс — это самолет. Также близость с Каменских была в гримерке после корпоративов и в автобусе с людьми.

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