Обнаженная Настя Каменских рассказала, с чего начинает свое утро

Популярная певица Настя Каменских (NK) поразила своих поклонников серией откровенных фото в Instagram.

На фотографиях Настя позирует на балконе, из одежды на ней только трусики и очки, а на фоне — утренние пейзажи.

В посте Настя Каменских написала мотивационное текст, в котором поделилась, как правильно настраивать свои мысли, чтобы мечты сбывались.

— Поэтому начинайте каждый свой день с правильных мыслей. Из любви к себе и с внутренней уверенности, что у вас все получится!

Потап о Насте Каменских в новом интервью

В конце июля исполнитель и муж Настей Каменских Потап дал интервью на Youtube-канале Маши Ефросининой.

Откровенной частью разговора стала тема о самых необычных места для секса.

Потап рассказал, что самое необычное место, где у него был секс — это самолет. Также близость с Каменских была в гримерке после корпоративов и в автобусе с людьми.