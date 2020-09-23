Шоумен и руководитель студии Квартал 95 Евгений Кошевой рассказал, что в случае измены жены Ксении будет готов на убийство.
Об этом Кошевой заявил в эфире Утра в большом городе в рубрике 33 за 3.
Ведущая Александра Кучеренко уточнила кого именно собрался убивать шоумен, а он в ответ сказал: Всех.
Евгений Кошевой состоит в браке с Ксенией Кошевой с 2007 года. Пара воспитываю двух дочерей — Варвару (2008) и Серафиму (2014).
Читайте: О хейтерах, диетах и комплексах: интервью обладательницы самого большого бюста Украины
Также шоумен рассказал, что Владимир Зеленский после президентской каденции к Кварталу 95 не вернется.
— Я знаю, что все там просят, но нет, — отметил Кошевой.
Также он подчеркнул, Зеленский сам не изъявлял желания позже вернуться, кроме того, у него и так есть чем заняться.
Артист еще признался, что перед выходом на сцену позволяет себе выпить немного виски, чтобы разогреться.
Алина Гросу рассказала о разводе с мужем
Певица Алина Гросу рассказала о разводе с бизнесменом Александром Комковым.
Она отметила, что проблемы в паре начались сразу после свадьбы в 2019 году.