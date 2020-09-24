Украинский актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев стал участником рубрики 33 вопрос за 3 минуты в Утро в большом городе.
Ахтем рассказал, за какое украинское кино ему стыдно, о самом дорогом своем фильме и ответил на вопрос, сколько стоит получить роль в его фильме.
В ближайшее время выйдет сериал Доброволец, над которым работал Сеитаблаев. По его словам, самое сложное в работе — сделать сериал интересным.
— Самое сложное было сделать его интересным, содержательным и динамичным.
Премьера сериала будет 29 сентября в 21.30 на телеканале ICTV.
Состояние украинского кино режиссер оценил на 3+ из 5, а голливудских актеров назвал более технологичными. Себя как актера Сеитаблаев оценил на 8/10.
А вот на вопрос, сколько стоит получить роль в его фильме, Ахтем ответил, что денег мало.
— Очень много. Талант. А вот денег — не сколько.
Топ три фильма последних лет, которые стоит посмотреть — Атлантида, Домой, Мои мысли тихие.
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Теперь фильм могут номинировать на Оскар, если он соответствует новым требованиям — минимум один из актеров должен быть представителем расовых, гендерных или сексуальных меньшинств.
Режиссер рассказал, будет ли привлекать таких представителей в свои фильмы.
— Эти требования просто подтвердили существующее положение вещей. Другое дело — найти представителя определенной группы бывает не так легко, тем более в Украине. А надо, чтобы он и актером был хорошим.
Фильм Номера
Премьера фильма Номера Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова в Украине запланирована на осень 2020 года.
Картину впервые показали 18 февраля 2020 года в рамках специальных показов, посвященных юбилею Berlinale.
Пьеса Номера, которая лежит в основе ленты, написана Сенцовым еще до плена в 2011 году. В 2018 году поставили спектакль по пьесе.
Фильм срежиссировали дистанционно, что стало уникальным явлением для украинской киноиндустрии.
Фото: Ахтем Сеитаблаев