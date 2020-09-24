Украинская певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка.
О радостной новости и рождении девочки она сообщила на своей странице Instagram.
— Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18.55, 54 см, 3 560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня Сонечко станет оберегом для тебя на всю жизнь, — говорится в сообщении.
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Дякую, сонечко, що ти в мене є! ⠀ 23.09 о 18:55, 54 см, 3560 гр, дівчинка ???????? ⠀ Ми готувалися до зустрічі із тобою. Нехай пісня #СОНЕЧКО стане оберегом для тебе на все життя. Стільки тепла і любові в ній, а відео ми взагалі знімали всі 9 місяців ☝???? ( повна версія на youtube, link у профілі ) ⠀ І це ще не всі подарунки ???? Поки ми чекали на тебе, разом із командою @m1ukraine ми знімали справжнє реаліті, яке вже незабаром побачить вся країна! «Декрет вже не секрет» Прем‘єра 21 жовтня! ⠀ #TARABAROVA #тарабарова #світла_ сторона_музики #донечка #декретвженесекрет
Кроме этого Светлана Тарабарова сообщила, что клип к песне Сонечко снимался все девять месяцев беременности, а также в октябре 2020 года выйдет реалити-шоу с участием еще беременной певицы под названием Декрет уже не секрет.
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