Украинская певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка.

О радостной новости и рождении девочки она сообщила на своей странице Instagram.

— Спасибо, солнышко, что ты у меня есть! 23.09 в 18.55, 54 см, 3 560 грамм, девочка. Мы готовились к встрече с тобой. Пусть песня Сонечко станет оберегом для тебя на всю жизнь, — говорится в сообщении.

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Кроме этого Светлана Тарабарова сообщила, что клип к песне Сонечко снимался все девять месяцев беременности, а также в октябре 2020 года выйдет реалити-шоу с участием еще беременной певицы под названием Декрет уже не секрет.

Джиджи Хадид родила девочку

Известная американская модель Джиджи Хадид родила своего первого ребенка. Имени дочери она пока не разглашает.

Вероятно, Джиджи Хадид родила 19 или 20 сентября.