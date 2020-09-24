Mrs. International: что заставляло мужчин расстегнуть пуговицы на рубашках

Mrs. International — это не просто престижный конкурс красоты, в нем соревнуются уже состоявшиеся успешные женщины. Владелица сети ресторанов, блогер с сотнями тысяч подписчиков, и даже судья из Киева – это лишь малый список профессий участниц.

Красиво продефилировать или удивить фигурой здесь недостаточно, амбициозные достижения – вот, что впечатляет жюри. Ежегодно победительницы каждой страны отправляются на финальный конкурс в США. Вчера стала известна фаворитка от Украины.

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Час до выхода на сцену, в гримерной кипит работа. Визажисты работают так усердно, что, кажется, в воздухе висит дымовая завеса из пудры. Прямо с порога ловлю взгляд Марины Черныш – нотариуса из Киева. Девушка наслаждается тем, что помогает людям защищать права и интересы. Но одно дело грызть буквы законов, а совсем другое – блистать на сцене.

— Когда ты сталкиваешься в жизни с профессиональными и карьерными челленджами, ты не задумываешься над тем, какой у тебя вид. А здесь это очень важно: как ты двигаешься, выглядишь, в чем ты одет, с каким лицом ты это все говоришь, поэто, для меня это настоящий вызов, – говорит Марина, пока гример наносит ей тональный крем.

Марина признается: решилась на конкурс, чтобы вновь прикоснуться к праздничной жизни. Ведь большая часть ее времени, как и у всех, проходит между домом и работой, и только изредка выдается возможность сделать то, что запомнится. Это как вторая свадьба, – смеется девушка, – для которой тоже надо иметь королевский наряд.

— Самым сложным для меня был выбор образа – ты должна подобрать то платье, которое будет соответствовать твоему внутреннему я и при этом быть в рамках требований самого конкурса. Мне кажется, мне это удалось, – говорит Марина.

Напротив Марины нашу беседу внимательно слушала телеведущая, диктор и журналист из Западной Украины, участница Виктория Сущак.

— Подходите, коллега, – говорит она улыбаясь, поймав мой взгляд.

Для Виктории это уже не первый конкурс красоты. Ранее она участвовала в Мисс-Закарпатье, и ставала Вице-мисс зрительских симпатий Украины. Девушка шутит, что тогда это была скорее репетиция ее модельных талантов, сегодня же предстоит настоящее выступление.

— Я уже сложилась как личность, мне есть что донести людям и есть что сказать женщинам. С этой миссией я сюда и пришла. Здесь собраны самодостаточные участницы, умные, красивые. Подбор очень сильный, но мы не будем ходить заявлять у кого длиннее волосы или стройнее фигура. Здесь акцент на других ценностях – это глубина женщины, ее энергия, посыл во вселенную, что она дает и получает.

Конкурс Mrs. International состоит из нескольких этапов. Самый ответственный – бизнес-леди-дефиле – видео-презентация участниц на больших экранах, где за несколько секунд надо раскрыть себя так, чтобы это запомнилось.

Второй этап заставляет расстегнуть верхнюю пуговицу рубашки всех мужчин в зале – девушки выходят в спортивных костюмах и демонстрируют физическую форму в лучших традициях.































Закулисье конкурса Mrs. International: что заставляло мужчин расстегнуть пуговицы на рубашках / 8 фотографий

И если первые два этапа универсальные для всего мира, то третий в Украине решили сделать уникальным – выход в стилизованных украинских нарядах. Это популяризирует Украину на международной арене.















































Закулисье конкурса Mrs. International: что заставляло мужчин расстегнуть пуговицы на рубашках / 12 фотографий

В довершение, на церемонию награждения участницы выходят в эксклюзивных вечерних платьях.

— Когда я представляла Украину в 2017 году, меня невероятно поразил конкурс тем, что это престижная площадка, где ты можешь заявить о себе, о своем успехе, о своих достижениях, семейных ценностях, делая это красиво и достойно. Более того, ты можешь мотивировать других женщин, вдохновлять их. Не надо бояться идти к цели, можно совмещать и карьеру, и семью, быть любящей мамой, женой, и при этом успешной бизнесвумен. Это основная мисси конкурса – дать возможность женщине показать и заявить о своих успехах достойно, — говорит национальный директор конкурса Яна Луцкая.

В этом году конкурс Mrs. International Ukraine собрал 16 участниц. Самой младшей – 29 лет, самой старшей – 55. Такая разница отнюдь не мешает им чувствовать себя равными на сцене. Как говорят сами конкурсантки, можно всегда выглядеть красиво и роскошно, и дело не в возрасте, а во внутреннем стержне и том, что женщина несет в мир.

— Сегодня есть матери двух-трех детей, которые выглядят как девушки. Но такой конкурс – это шаг к чему-то новому. На сцену выходят опытные женщины, которые уже нашли свое место под солнцем, и для полного счастья не хватает нового измерения. Это самосовершенствование, чтобы еще раз убедить себя саму в том, что все возможно, – говорит гостья вечера Ольга Сумская.

С ней солидарна психолог и наблюдатель конкурса Наталья Холоденко.

— Это большое счастье, когда женщины приходят на конкурсы не для того, чтобы найти себе любовника или спонсора, а чтобы показать разноплановую личность и достижения в профессии.

В почетном жюри конкурса было много уважаемых личностей: послы Королевства Бельгия и Индии, первый заместитель министра иностранных дел Украины, министр молодежи и спорта, заслуженные врачи, журналисты и успешные бизнесмены.

— Я очень тщательно изучила портфолио всех участниц. Я специально приезжала на репетиции, и смотрела, как они себя ведут не на сцене: кто-то улыбается, кто-то смеется, кто-то старается, а кто-то не очень. И по этим критериям я определила фаворитку, но сегодня, безусловно, я буду смотреть, как девочки будут выходить, что они будут говорить, насколько правильно они себя будут показывать, и оценки будут исключительно по сегодняшнему выступлению, – говорит член жюри бизнес-вумен и блогерша Виктория Козлова.

В зрительном зале были замечены много звездных гостей: Екатерина Кухар, Андрей Джиджула, Дмитрий Шуров из Pianoboy и другие. Перед финальным выступлением участниц ярким перформансом поражал балет Foresight, Злата Огневич исполнила лучшие хиты, а хедлайнером вечера стала Наталия Могилевская.



















Закулисье конкурса Mrs. International: что заставляло мужчин расстегнуть пуговицы на рубашках / 5 фотографий

В конкурсе Mrs. International Ukraine победила стала 38-летняя врач, дизайнер и блогерша с более чем полумиллионом подписчиков в Instagram Виктория Файнблат.

— Я приятно удивлена, потому что все мы здесь победительницы – мы взрослые, состоявшиеся женщины, которые в принципе имеют все. И наверное сюда мы пришли ради себя и обрести новых подруг. И это у нас всех получилось.















Закулисье конкурса Mrs. International: что заставляло мужчин расстегнуть пуговицы на рубашках / 4 фотографии

В интервью Фактам женщина призналась, что долгое время пыталась убрать внешность на задний план, поскольку пользовать красотой для нее было стыдно и неудобно. И хотелось, чтобы люди судили за ум, а не красоту. Победа говорит о том, что она таки нашла этот баланс.

Артем Куля