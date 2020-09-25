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Feel Like I Do: Вин Дизель презентовал дебютный трек

Звезда боевиков актер Вин Дизель презентовал свой дебютный трек. Сингл получил название Feel Like I Do.

Для записи песни Вин Дизель объединился с норвежским ди-джеем Kygo. В треке звучит характерный глубокий голос актера.

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— Я уже давно обещал выпустить собственную музыку. Вы вдохновили меня на то, чтобы выйти из зоны комфорта. Спасибо, что верите в меня. Как всегда, надеюсь, что вы будете мной гордиться, — отметил Вин Дизель.

Hurts — Faith

Новый альбом Faith выпустила британская группа Hurts. Презентация пятой пластинки группы состоялась 4 сентября после трехлетнего перерыва.

Создатели группы Адам Андерсон и Тео Хатчкрафт назвали его возвращением к своему раннему творчеству.

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