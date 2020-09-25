Настя Каменских (NK) — Película: премьера клипа

Поп-дива Настя Каменских выпустила лирик-видео на песню Película в стилистике популярного мексиканского праздника El Día de Muertos.

В клипе NK предстает в совершенно новом амплуа, ведь певица будет в образе самой Dia De Muertos.

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Película — музыкальная история о тайной и мистической любви. Для NK эта песня особенная, ведь на ее создание певицу вдохновил самый известный и необычный праздник всех мексиканцев.

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— В прошлом году, когда я была в Мексике, мне посчастливилось попасть на El Día de Muertos. Я неоднократно слышала об этом празднике, но сложно передать словами те эмоции, которые ты испытываешь, когда видишь повсюду красочные костюмы скелетов, статуэтки смерти, цветы и свечи. Эта магия между прежним и прошлым, помогает нам творить новое будущее. Впечатления от увиденного вдохновили меня на написание песни Película, — рассказала NK.

Песня вошла в первый испаноязычный альбом Ecléctica, который уже доступен к прослушиванию на всех диджитальных площадках.

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Настроение и характер альбома полностью соответствуют значению слова Ecléctica, что переводится, как смешание, комбинация разных стилей и идей. Альбом также демонстрирует многогранность артистки, которая в своей музыке уверенно миксует две разные музыкальные культуры: украинскую и латиноамериканскую.

В Ecléctica также вошли шесть других ярких испаноязычных композиций с фирменными сленговыми фразами на английском и украинском.