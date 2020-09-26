Актеры культового сериала Игра престолов Кит Герингтон и Роуз Лесли вскоре впервые станут родителями.

В Сети появились кадры фотосессии, где Роуз предстала с округлым животиком.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ursula Lake (@ursula_lake) 26 Вер 2020 р. о 8:38 PDT

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Будущая мамочка поделилась, что вместе с китом они купили поместье в Восточной Англии.

Рассказывая о беременности, актриса не скрывала счастья: она заверила, что наслаждается интересным положением.

Пол ребенка пара пока не разглашает.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений Ursula Lake (@ursula_lake) 26 Вер 2020 р. о 8:41 PDT

33-летняя Роуз Лесли вышла замуж за Кита Харингтона в июне 2018 года в Шотландии, на своей родине.

По информации инсайдеров, отношения пары начались еще в 2012 году, а съехались актеры в 2017 году. Тогда же The Times опубликовали статью о помолвке Лесли и Харингтона.

Модель Джиджи Хадид впервые стала мамой

В минувшие выходные известная модель Джиджи Хадид родила девочку.

Вместе со своим избранником Зейном Маликом она поделилась первыми фото со своей дочерью.

О том, что модель Джиджи Хадид беременна, стало известно весной 2020 года. В течение беременности модель продолжила сниматься в фотосессиях, не скрывая округлых форм.