PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Кино

Звезды Игры престолов Кит Харингтон и Роуз Лесли ждут первенца

Актеры культового сериала Игра престолов Кит Герингтон и Роуз Лесли вскоре впервые станут родителями.

В Сети появились кадры фотосессии, где Роуз предстала с округлым животиком.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Ursula Lake (@ursula_lake)

Читайте: Эмма Стоун тайно вышла замуж и ждет первенца — СМИ

Будущая мамочка поделилась, что вместе с китом они купили поместье в Восточной Англии.

Рассказывая о беременности, актриса не скрывала счастья: она заверила, что наслаждается интересным положением.

Пол ребенка пара пока не разглашает.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений Ursula Lake (@ursula_lake)

33-летняя Роуз Лесли вышла замуж за Кита Харингтона в июне 2018 года в Шотландии, на своей родине.

По информации инсайдеров, отношения пары начались еще в 2012 году, а съехались актеры в 2017 году. Тогда же The Times опубликовали статью о помолвке Лесли и Харингтона.

Модель Джиджи Хадид впервые стала мамой

В минувшие выходные известная модель Джиджи Хадид родила девочку.

Вместе со своим избранником Зейном Маликом она поделилась первыми фото со своей дочерью.

О том, что модель Джиджи Хадид беременна, стало известно весной 2020 года. В течение беременности модель продолжила сниматься в фотосессиях, не скрывая округлых форм.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка