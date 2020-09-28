Руни Мара и Хоакин Феникс стали родителями и назвали малыша в честь погибшего брата актера — Ривер.

Ривер Феникс — родной брат Хоакина Феникса — был известным актером. Он скончался от передозировки в 1993 году после вечеринки в ночном клубе. Ему было 23 года.

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Хоакин Феникс и Руни Мара впервые увиделись на съемках фильма Она, однако симпатия у них возникла не сразу. Только спустя год они начали общаться по электронной почте.

Хоакин Феникс известен по фильмам Знаки, Отель Руанда, Таинственный лес, Переступить черту, Она, Джокер.

Руни Мара снялась в фильмах Девушка с татуировкой дракона, Мой король и Кошмар на улице Вязов.