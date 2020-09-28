Группа VAL не будет представлять Беларусь на международном песенном конкурсе Евровидение-2021 после интервью ее участников, не устроило власти страны.

— Прочитав интервью (участников группы VAL, — Ред.), хотим сказать только одно. Группа VAL уже действительно не поедет на Евровидение-2021, и произойдет это не потому, что на БТ то “сломалось” или свирепствует цензура, а потому, что у артистов группы VAL отсутствует совесть, — заявляет Белтелерадиокомпания.

В интервью проекту Интересные люди участники группы Влад Пашкевич и Валерия Грибусова раскритиковали принуждение к выступлению 17 сентября на женском форуме в поддержку Александра Лукашенко на Минск-Арене.

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Ранее артисты выразили свое отношение к агитационного шоу в специальном видеообращении.

— Сказать, что мы очень расстроены, — это самообман. Когда мы делаем определенные шаги, мы понимаем их возможные последствия. Для нас такие понятия, как честь, порядочность, свобода, уважение, любовь, гораздо важнее, чем личные предпочтения какой-либо государственной организации, — заявили исполнители.

В феврале этого года группа VAL выиграла национальный отбор на конкурс Евровидение, который должен был пройти в мае в Нидерландах. Однако песенный конкурс отменили из-за распространения коронавируса.

Евровидение в 2021 году состоится несмотря на пандемию коронавируса.

Организаторы музыкального конкурса опубликовали четыре варианта сценария проведения Евровидения 2021.

Фото: val.music