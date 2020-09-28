Актер Никита Логинов – звезда Антикиллера и Московской саги – скончался от сердечного приступа на пороге Театра Около дома Станиславского, в котором руководил художественно-постановочной частью.
Об этом сообщается на странице театра в соцсети.
Ему стало плохо на пороге родного театра. Врачи скорой помощи только констатировали смерть.
Логинову было 56 лет.
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С глубокой скорбью сообщаем о скоропостижной смерти от сердечного приступа артиста нашего театра Никиты Логинова. Почти…
Опубликовано Театр “ОКОЛО дома Станиславского” Воскресенье, 27 сентября 2020 г.
Что известно о Никите Логинове
Он родился 12 июня 1964 года. По образованию режиссер – в 1990 году окончил Московский институт культуры.
Во время учебы дебютировал в фильме Мы – ваши дети (1987).
За всю жизнь Логинов снялся примерно в 20 фильмах и сериалах.
Известным стал благодаря ролям в кинолентах: Антикиллер (2002), Неудача Пуаро (2002), Московская сага (2004), ДМБ (2000) и других.
Недавно в России умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в сериалах Папины дочки и Возвращение Мухтара.
Ему, как и Логинову, было 56 лет.