Актер Никита Логинов – звезда Антикиллера и Московской саги – скончался от сердечного приступа на пороге Театра Около дома Станиславского, в котором руководил художественно-постановочной частью.

Об этом сообщается на странице театра в соцсети.

Ему стало плохо на пороге родного театра. Врачи скорой помощи только констатировали смерть.

Логинову было 56 лет.

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С глубокой скорбью сообщаем о скоропостижной смерти от сердечного приступа артиста нашего театра Никиты Логинова. Почти… Опубликовано Театр “ОКОЛО дома Станиславского” Воскресенье, 27 сентября 2020 г.

Что известно о Никите Логинове

Он родился 12 июня 1964 года. По образованию режиссер – в 1990 году окончил Московский институт культуры.

Во время учебы дебютировал в фильме Мы – ваши дети (1987).

За всю жизнь Логинов снялся примерно в 20 фильмах и сериалах.

Известным стал благодаря ролям в кинолентах: Антикиллер (2002), Неудача Пуаро (2002), Московская сага (2004), ДМБ (2000) и других.

Недавно в России умер актер Владимир Чуприков, сыгравший в сериалах Папины дочки и Возвращение Мухтара.

Ему, как и Логинову, было 56 лет.

Фото: Театр Около дома Станиславского