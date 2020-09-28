Ахтем Сеитаблаев про съемки сериала Доброволец

Вскоре на экраны выйдет украинский экшн-сериал Доброволец, в котором едва ли не впервые поднимается проблема жизни людей после войны и их адаптации в обществе.

Премьера состоится 29 сентября в 21:30 на телеканале ICTV, запланировано 6 серий боевика. Особенность картины не только в ее сюжете, а и в привлечении к съемкам людей с реальным боевым опытом, в том числе и актера главной роли Олега Шульги.

Про то, как снимали Добровольца, привлечение к съемкам военных, работу с Игорем Кондратюком и особенные моменты в работе, Фактам рассказал режиссер ленты Ахтем Сеитаблаев.

— Работа каких актеров запомнилась вам больше всего?

— Могу сказать без преувеличений, что тут создался очень сильный актерский ансамбль. В нашем случае создалась классическая ситуация, в том смысле, что актер главной роли наиболее представлен в кадре и нагружен большим количеством препятствий, которые мешают ему исполнить его миссию.

— Как возникла идея пригласить на съемки людей с военным опытом?

— Нужно сказать, что я присоединился к проекту позднее, с самого начала это был не мой проект. Сначала мы встречались с топ-менеджментом ICTV, который формирует телевизионный контент. Олег Шульга уже был утвержден, некоторые актеры тоже были предложены на роли. До меня была проведена тщательная работа по созданию актерского ансамбля.

Идея привлечения настоящих добровольцев очень удачная, так как одной из главных тем является возвращение людей с войны. И в метафорическом смысле, и в буквальном. Если мы говорим буквально, то невероятно важным является тонкое ощущение того, что возвращается человек опаленный войной, который оставил кого-то из побратимов погибшими на войне. Вообще, война накладывает очень сильный отпечаток на человеке, в том числе и на психологическом уровне. И это проблема не только Украины. С этой проблемой сталкивается любая страна, пережившая войну.

Тот минимум, на который они абсолютно справедливо могут рассчитывать, это наше к ним внимание. Свое внимание я могу выразить, делая свою работу как можно лучше. Не получится спрятаться от проблем в песок, хотя “проблема”, не правильное слово для войны. Эта трагедия требует от нас максимального внимания, вовлеченности, сотрудничества и желания, если тебе не все равно.

— Что было для вас самым сложным в съемочном процессе?

— Найти то, без чего не может существовать сценарий. Это когда ты заходишь на территорию, где много чего еще не твое или непривычное для тебя, или не отвечает твоим ожиданиям. В этом и состоит работа режиссера, что он сначала должен для себя все гармонизировать. У нас даже есть такое выражение — “переспать с материалом”.

За это я благодарен в первую очередь команде, которая работала со мной. Была плодотворная работа с Ириной Храновской, Ярославой Эвтушенко. Благодарен им за бережную и тактичную работу с материалом, потому что у нас 6 серий, в которых есть и детектив, и часть лирической линии, мелодрамы. Это достаточно сложные трюковые сцены. Чтобы эти жанры были объединены в одну историю нужен конструктивный диалог людей, от решения которых зависит последующая работа команды и результат.

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— Менялся ли план съемок в ходе работы?

— Съемка кино всегда требует максимальной вовлеченности. Нужно или предотвратить или изменить и преобразовывать свою задумку. Влияет то погода, то какая-нибудь болезнь актера, то форс-мажорные обстоятельства.

Некоторые события, которые происходили по сценарию, потом случались в реальной жизни. Например минирование моста, достаточно эмоциональные события связанные с военными, вернувшимися с Донбасса. Представители власти, которые в эмоциях принимали не совсем корректные решения.

Иногда возникало чувство, что реальные события списаны с нашего сценария. Это и темы, и ситуации, и события. Многое уже случилось за короткое время, что то происходит прямо сейчас на наших глазах. Это в очередной раз подтверждает то, что люди, которые занимаются творчеством , предсказывают события. Иногда думаешь: Ого, а если на самом деле случится то, что в сценарии! Становится страшно.

— Какой главный посыл вы вкладывали в сериал?

— Небезразличие, любовь к тем, ради кого пошел на войну. Выбор между тем, что сделать, а чего не делать, но сделать значит возможность погибнуть. Все то, чем живет человек в наше время в Украине. Ничего нового, просто базовые человеческие ценности во время непредвиденной ситуации, как война.

— Когда пришло понимание, каким именно должен быть Доброволец?

— Это произошло достаточно быстро. Возможно потому, что я так чувствую материал, вообще такого вида истории, когда человек возвращается домой, рассчитывает на то, что его ждет любимый человек, друзья, что мир, который он пошел защищать, не стал хуже. Ведь он пошел защищать его собственной жизнью.

За первые 2-3 встречи в диалогах, после обсуждения с продюсерами и командой, достаточно быстро нашли то стратегическое генеральное направление, которое воплощает главный герой. По ходу приходилось менять съемки, потому что обстоятельства и актеры добавляют свои нюансы. Что то сокращаешь, что то добавляешь. Это не только во время съемок этого проекта. Главное, чтобы зритель увидел то, ради чего мы начали работать над этим сериалом. А изменения в рабочем процессе постоянно случаются.

— Як вам працювалося з Ігорем Кондратюком?

— Комфортно, я работал фактически по его приглашению. Мы в жизни не чужие люди, достаточно близкие. Он был максимально вовлечен в процесс, начиная с переработки сценария. Мы все тщательно обсуждали, находили общие пути решения тех или иных проблем.

У Игоря есть огромный опыт продюсирования. Он, если нужно, и психолог, и человек, который разбирается в том деле, которым занимается. Он умеет находить тех людей, которые по его мнению могут воплотить задумку как можно лучше и прислушиваться к другим. Как говорил Стив Джобс: Нет смысла нанимать умных людей, а потом указывать, что им делать. Мы нанимаем людей, чтобы они говорили, что делать нам.

Игорь четко, гармонично, с прекрасным чувством юмора все это соединяет. Я понимаю, что ему было сложно, ведь это его первый опыт в кино. Но он талантливый человек во всем, в том числе в скорости освоения новых для себя территорий.

— Внимание зрителя приходится завоевывать, особенно если учесть конкуренцию с зарубежными фильмами. В борьбе за внимание зрителя, какие главные преимущества картины назовете?

— Честность, эмоциональность, гармоничность, динамичность. По крайней мере я на это надеюсь. Именно это закладывалось при работе с этой лентой. Художественный инструментарий, динамичность развития событий, сюжетные перипетии, прекрасная игра актеров — то, чем мы можем зацепить зрителя. К этому относится в целом вся профессиональная работа команды, которая воплотилась в сериале.

Преимущество над зарубежными сериалами — это наш контекст. Есть некоторые нюансы, которые могут отличаться в разных странах, это характеристика взаимоотношений, реакция общества на определенные события. Например, разные условия, в которых развивались и воспитывались люди. В тоже время я убежден, что наша история будет понятна кому угодно и где угодно, потому что там речь идет о фундаментальных человеческих явлениях, ценностях и смыслах.

Зиновьева София