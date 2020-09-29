PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Лайма Вайкуле одобрила: Monatik представил клип на ремикс ее песни

Популярный артист Monatik презентовал клип на ремикс песни УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли. 

Из-за карантинных ограничений звезды не смогли встретиться на съемочной площадке. 

Режиссером клипа выступила Таня Муиньо.

Читайте: Полуобнаженные девушки и мужчины в масках: NK выпустила клип A Huevo (16+)

В постановке приняли участие танцовщицы Monatik Corporation — Lida Lee и NINO. В музыкально-танцевальном перформансе девушки перевоплощались в некий образ Вайкуле, повторяя ее стиль.

Мюзикл Ритм

Monatik выпустил 40-минутный мюзикл под названием Ритм.

В мюзикле приняло участие много украинских исполнителей, в частности группы Время и Стекло и The Hardkiss, исполнители Вера Брежнева, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES и другие.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка