Популярный артист Monatik презентовал клип на ремикс песни УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли.
Из-за карантинных ограничений звезды не смогли встретиться на съемочной площадке.
Режиссером клипа выступила Таня Муиньо.
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В постановке приняли участие танцовщицы Monatik Corporation — Lida Lee и NINO. В музыкально-танцевальном перформансе девушки перевоплощались в некий образ Вайкуле, повторяя ее стиль.
Мюзикл Ритм
Monatik выпустил 40-минутный мюзикл под названием Ритм.
В мюзикле приняло участие много украинских исполнителей, в частности группы Время и Стекло и The Hardkiss, исполнители Вера Брежнева, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES и другие.