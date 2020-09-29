Популярный артист Monatik презентовал клип на ремикс песни УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли.

Из-за карантинных ограничений звезды не смогли встретиться на съемочной площадке.

Режиссером клипа выступила Таня Муиньо.

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В постановке приняли участие танцовщицы Monatik Corporation — Lida Lee и NINO. В музыкально-танцевальном перформансе девушки перевоплощались в некий образ Вайкуле, повторяя ее стиль.

Мюзикл Ритм

Monatik выпустил 40-минутный мюзикл под названием Ритм.

В мюзикле приняло участие много украинских исполнителей, в частности группы Время и Стекло и The Hardkiss, исполнители Вера Брежнева, Alyona Alyona, TAYANNA, Michelle Andrade, DANTES и другие.