Украинская певица Гайтана провела экскурсию загородным домом, в котором сейчас живет с мужем и маленькой дочкой Николь.

В доме звезды царит уютная атмосфера, направленная на развитие ребенка — от отдельного бассейна до мини-огорода.

— Есть мини-город, где растет клубника, виноград, томаты и кустик картофеля. Все для ребенка, чтобы он знал, как что растет, — говорит Гайтана.

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В детскую комнату превратилась и гостиная.

— Сначала это была гостиная, где муж хотел сидеть и отдыхать. Затем я начала переносить сюда детские коврики, игрушки, — добавляет певица.

А вот кухня является главной комнатой, где проводят время все члены семьи.

В доме Гайтаны есть уголок, посвященный Конго — родине ее отца, где можно увидеть характерные картины и скульптуры. Есть экзотика и во дворе: сразу возле дома растут лимоны.

Семья Гайтаны

В октябре 2017 года певица Гайтана показала фото дочери Николь.

До этого женщина не решалась размещать подобные фото.

Певица поблагодарила дочь за счастье, которое она принесла в семью.