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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Трек посвящен сыну: Onuka представила новый клип

Украинская певица Onuka презентовала клип на песню Сеанс, посвященной сыну Саше.

Песня стала самым интимным треком в дискографии Onuka за шесть лет существования группы. На смену социальным месседжем пришел откровенный разговор о личном.

— Сеанс — это история о борьбе с предубеждениями и стереотипами; о пути к победе над своими страхами. Он был написан в период, когда Ната готовилась стать мамой.

Да, этот трек посвящен сыну Нати и Жени и был написан с мыслями о нем, — говорится в описании под видео.

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Режиссером клипа стал Евгений Филатов. Съемки проходили на Планерной горе и в лесу вблизи села Ходосовка в Киевской области.

Популярная украинская исполнительница Onuka 14 мая поделилась известием о рождении первого ребенка. Сына назвали Александр.

Отношения Наты и Евгения начались в 2008 году с профессионального общения — нескольких совместных выступлений.

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