Украинские артисты записали альбом детских песен

В октябре стартует премьера проекта Спиванкограй. Украинские музыканты и продюсеры объединились для создания нового музыкального альбома украинских песен для детей дошкольного и младшего школьного возраста.

Альбом будет содержать десять синглов, записанных детским коллективом Зернышко в коллаборации с известными украинскими исполнителями. К проекту присоединились Тоня Матвиенко, Мария Бурмака, Виктор Бронюк (лидер группы ТИК), Иван Лень (группа Kozak System), Соня Сотник, Александр Павлик, Наталья Могилевская, Анна Заклецкая (группа Красота), Ольга Цибульская и Катя Чили.

— Детские украинские песни являются большим дефицитом. Поэтому мы решили немного повлиять на ситуацию и создать новый контент, возможно и показать пример заботы не только о заработке, но и о культурном воспитании новых поколений. Большой вклад в создание альбома — это участие в записи наших звезд, которые согласились поработать на волонтерских началах, — отмечает звукорежиссер проекта Валерий Лихачев.

Проект реализуется при поддержке Украинского культурного фонда с лета этого года. Песни записывают в профессиональных студиях с живыми инструментами.

Для выполнения партии бандуры организаторы пригласили Ярослава Джуся — финалиста конкурса Украина имеет талант. Слова и музыку к песням написал Борис Таршиц, в прошлом участник группы 4 Kings.