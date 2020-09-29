PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Шоу-бизнес / Зірки

Я хотел стать геем: Коляденко сделал пять откровенных признаний

Шоумен и ведущий Дмитров Коляденко рассказал, что когда-то задумывался об изменении ориентации, однако любовь к женщинам победила.

Об этом он рассказал во время шоу Невероятная правда о звездах на телеканале СТБ.

— Я хотел стать геем, но я подумал и женщины перевесили. Потому что я больше люблю женщин, — отметил Коляденко.

Читайте:  Лимоны, мини-огород и уголок Конго: Гайтана показала свой дом

Также шоумен поделился, что в отношениях с Ириной Билык он был невероятно ревнивым, однако до бытового насилия дело не доходило. Певец отметил, что не доверял, контролировал, лазил в телефоне. Дмитрий Коляденко разрушал рестораны, бил торшеры и посуду, резал картины Гапчинской и платья певицы Ирины Билык.

Коляденко отметил, что разрушал квартиру — это правда. Выбрасывал с тринадцатого этажа диван — это правда. Но никогда не поднимал на певицу руку.

Алина Гросу рассказала о разводе с мужем

Певица Алина Гросу рассказала о разводе с бизнесменом Александром Комковым.

Она отметила, что проблемы в паре начались сразу после свадьбы в 2019 году.

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка