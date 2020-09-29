Я хотел стать геем: Коляденко сделал пять откровенных признаний

Шоумен и ведущий Дмитров Коляденко рассказал, что когда-то задумывался об изменении ориентации, однако любовь к женщинам победила.

Об этом он рассказал во время шоу Невероятная правда о звездах на телеканале СТБ.

— Я хотел стать геем, но я подумал и женщины перевесили. Потому что я больше люблю женщин, — отметил Коляденко.

Читайте: Лимоны, мини-огород и уголок Конго: Гайтана показала свой дом

Также шоумен поделился, что в отношениях с Ириной Билык он был невероятно ревнивым, однако до бытового насилия дело не доходило. Певец отметил, что не доверял, контролировал, лазил в телефоне. Дмитрий Коляденко разрушал рестораны, бил торшеры и посуду, резал картины Гапчинской и платья певицы Ирины Билык.

Коляденко отметил, что разрушал квартиру — это правда. Выбрасывал с тринадцатого этажа диван — это правда. Но никогда не поднимал на певицу руку.

Алина Гросу рассказала о разводе с мужем

Певица Алина Гросу рассказала о разводе с бизнесменом Александром Комковым.

Она отметила, что проблемы в паре начались сразу после свадьбы в 2019 году.