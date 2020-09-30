Бойфренд, дети и пластика: Слава Каминская рассказала о жизни после развода

Слава Каминская долго переживала развод с пластическим хирургом Эдгаром Каминским, но сейчас в обоих завязались новые романы.

Недавно певица рассказала о новом избраннике и пластике лица. Каминская скрывает своего бойфренда от прессы и публики, однако с детьми мужа уже познакомила.

— Я как уже представляла — допредставлялась. Хватит. На те же грабли еще раз наступать не собираюсь. Хороший, который меня ценит, любит и уважает. И мне этого достаточно, — описала нового избранника певица.

Слава уже познакомила возлюбленного с детьми, но представила мужа как “маминого друга”. Звезда призналась, что нашла своего человека, и это помогло ей забыть о сложный и болезненный развод.

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Певица неоднарозово говорила, что не является сторонницей естественной красоты и открыто говорит о пластике.

— Возраст никого не обойдет стороной. Каждая женщина хочет себя поддерживать. У меня есть много подписчиков и они должны понимать, что я пользуюсь уколами красоты, — сказала Каминская.

Солистка группы НеАнгелы Слава Каминская и пластический хирург Эдгар Каминский развелись в июле 2019 года.

Закрытое судебное заседание по делу о расторжении брака произошло 1 июля.

Пара прожила в браке пять лет и воспитывает двоих детей: сына Леонарда и дочь Лауру.

Источник: Прямой вопрос