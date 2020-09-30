Кандидат в мэры столицы и ведущий Сергей Притула ответил на 33 вопроса за три минуты и откровенно рассказал о заработках и выборах.

Ведущий поделился, что его самый маленький гонорар за корпоратив был в 2001 году и составлял $60, а самый большой — $10 тыс.

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Кроме того, Притула озвучил свое видение термина патриотизм.

— Патриотизм — это любить свое государство, платить налоги, ходить на выборы, — заявил кандидат в мэры Киева.

На вопрос ведущей Александры Кучеренко о том, какой проект у ведущего был самым лучшим, он ответил, что семья.

11 августа стало известно, что Сергей Притула будет баллотироваться в мэры Киева от политической партии Голос.

Совместное решение было объявлено 11 августа во время форума партии.