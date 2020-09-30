Украинская певица Камалия вылечилась от коронавируса.
Об этом она заявила во время своего обращения в Instagram.
По словам артистки, семья почти в полном составе получила негативные результаты тестов.
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Однако ее муж Мохаммад Захур до сих пор болеет Covid-19.
— Двадцать второй день со дня, как Covid-19 зашел в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный, — заявила Камалия.
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22-ой день со дня, как Ковид-19 зашёл в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный.
Коронавирус у Камалии
11 сентября у певицы Камалии и у всех членов ее семьи подтвердили коронавирус.
Артистка отметила, что к вирусу относилась скептически, но соблюдала все правила карантина.