Украинская певица Камалия вылечилась от коронавируса.

Об этом она заявила во время своего обращения в Instagram.

По словам артистки, семья почти в полном составе получила негативные результаты тестов.

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Однако ее муж Мохаммад Захур до сих пор болеет Covid-19.

— Двадцать второй день со дня, как Covid-19 зашел в наш дом! У всех уже ПЦР отрицательный, у Захура пока положительный, — заявила Камалия.

Коронавирус у Камалии

11 сентября у певицы Камалии и у всех членов ее семьи подтвердили коронавирус.

Артистка отметила, что к вирусу относилась скептически, но соблюдала все правила карантина.