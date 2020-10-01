Американская певица Билли Айлиш представила клип на песню No Time to Die.

No Time to Die — саундтрек к фильму о Джеймсе Бонде.

Песня вышла еще в феврале 2020 года, однако через пару недель выход фильма с участием Дэниела Крейга был отложен из-за пандемии коронавируса.

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Поскольку релиз фильма запланирован на ноябрь, Билли Айлиш перенесла и премьеру клипа, работа над которым, предположительно, длилась несколько месяцев.

В ролике есть кадры с певицей и сцены из фильма.

Селена Гомес и Blackpink

Популярная k-pop группа Blackpink и американская певица Селена Гомес презентовали совместный клип на песню Ice Cream.

К слову, артистки ни разу не встретились из-за карантина в мире. Клип пришлось снимать на разных континентах, поэтому на видео они не пересекаются.