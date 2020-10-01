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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Дженнифер Лопес получит награду People Icon Awards

Американская певица Дженнифер Лопес получит специальную награду People Icon Awards на церемонии награждения People’s Choice Awards.

Ей присудили награду за роль в фильме Мошенницы с Уолл-стрит и совместное выступление вместе с Шакирой в финале Национальной футбольной лиги США в начале февраля 2020 года.

ЧитайтеТанцы на пилоне и латина: выступление Шакиры и Дженнифер Лопес на Супербоуле 2020

Выступление Дженнифер Лопес и Шакиры на Супербоуле 2020 стало одним из самых ярких шоу, которое когда-либо открывало любимое спортивное событие американцев.

Игру Дженифер Лопес в Мошенницах с Уолл-стрит, кинокритики называют одной из лучших ролей в ее фильмографии.

Шоу Шакиры и Дженнифер Лопес

Шоу певиц на Супербоуле 2020 собрало 100 млн просмотров.

Вместе с певицами в шоу приняли участие рэперы J Balvin и Bad Bunny. Неожиданным стало появление дочери Лопес — Эмми, которая вместе со своей матерью исполнила одну из песен.

Источник: Entertainment Weekly

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