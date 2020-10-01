Ани Лорак отпраздновала свой день рождения в узком кругу. 42-летняя певица пригласила на ужин Филиппа Киркорова, Сергея Лазарева и других коллег.

Свой день рождения 27 сентября Ани Лорак провела в тихой семейной обстановке.

Вечером 30 сентября она устроила вечеринку в мужской компании. Среди приглашенных оказались Филипп Киркоров, Сергей Лазарев, Игорь Крутой, а также гендиректор Муз-ТВ Арман Давлетьяров.

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Ани Лорак поздравили с очередной годовщиной и исполнили для нее песню Happy Birthday под торжественный вынос праздничного торта.

В своїй социальной сети певица опубликовала фото в компании Лазарева. Во время празднования Ани Лорак станцювала и спела для своих гостей.

В марте 2020 певица Ани Лорак презентовала песню Я бы летала. Режиссером ролика выступил клипмейкер Алан Бадоев.

В клипе, кроме Ани Лорак, нет никого. 42-летняя певица позирует на фоне красивого рельефа в белых образах и откровенном бикини, демонстрируя пышный бюст.