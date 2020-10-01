Американская исполнительница Ники Минаж родила первенца от своего мужа Кеннетта Петти.
О рождении ребенка 37-летней американской певицы сообщил журнал People со ссылкой на собственные источники. Однако пока неизвестными остаются пол и имя ребенка.
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Согласно источнику, ребенок появился на свет 30 сентября.
К слову, сами родители о рождении первенца пока не сообщали.
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Love. Marriage. Baby carriage. Overflowing with excitement & gratitude. Thank you all for the well wishes.
Ники Минаж вышла замуж за Кеннетта Петти в октябре 2019 года. Тайная свадьба состоялась после 11 месяцев отношений.
К слову, избранник исполнительницы давно не дружит с законом. Кеннетт Петти отсидел в тюрьме 4 года за попытку изнасилования 16-летней девушки, а затем был осужден на 10 лет за убийство и вышел по УДО через 7 лет.
О беременности Ники Минаж сообщила в конце июня.
Источник: People