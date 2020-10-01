В семье российского продюсера, 45-летней Яны Рудковской, и 37-летнего фигуриста Евгения Плющенко родился сын. Звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери.
Мальчика назвала Арсением. Он появился на свет еще 25 сентября, но Рудковская сообщила об этом только сегодня.
– Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко, – написала она в Instagram и опубликовала трогательное фото.
На снимке она сидит возле мужа, который держит новорожденного, а рядом – старший сын пары Александр.
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От бизнесмена Виктора Батурина у Рудковской есть сын Николай, а также приемный сын Андрей – ребенок от его предыдущего брака.
У Плющенко также есть сын от первого брака.
Тарабарова родила девочку
Неделю назад певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. Девочка появилась на свет 23 сентября.
Все месяцы беременности она снимала клип к песне Солнышко, а уже в октябре выйдет реалити-шоу с участием еще беременной певицы.
Фото: Яна Рудковская