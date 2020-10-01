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У меня четыре сына: у Рудковской и Плющенко родился мальчик

В семье российского продюсера, 45-летней Яны Рудковской, и 37-летнего фигуриста Евгения Плющенко родился сын. Звездная пара воспользовалась услугами суррогатной матери.

Мальчика назвала Арсением. Он появился на свет еще 25 сентября, но Рудковская сообщила об этом только сегодня.

– Теперь у меня четыре сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич Плющенко, – написала она в Instagram и опубликовала трогательное фото.

На снимке она сидит возле мужа, который держит новорожденного, а рядом – старший сын пары Александр.

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От бизнесмена Виктора Батурина у Рудковской есть сын Николай, а также приемный сын Андрей – ребенок от его предыдущего брака.

У Плющенко также есть сын от первого брака.

Тарабарова родила девочку

Неделю назад певица Светлана Тарабарова родила второго ребенка. Девочка появилась на свет 23 сентября.

Все месяцы беременности она снимала клип к песне Солнышко, а уже в октябре выйдет реалити-шоу с участием еще беременной певицы.

Фото: Яна Рудковская

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