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Видео о любви: Джамала и Pianoбой выпустили клип на песню Эндорфины

Украинская певица Джамала и Pianoбой (Дмитрий Шуров) выпустили новый клип на дуэтную песню Эндорфины.

Исполнительница отметила, что это видео о любви, дружбе и одиночестве. Она рассказала, что снимали его почти без перерывов с 05.00 до 21.00.

Съемки были очень сложными из-за холода.

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Дмитрий Шуров также прокомментировал творческий процесс:

— Меня захватила магия эндорфинов и голос Джа. Это легкая и очень музыкальная песня, ее надо слушать, когда сидишь на борту яхты, или танцевать под нее с любимым человеком у камина.

В сентябре этого года Джамала и Pianoбой выпустили песню Эндорфины. Она посвящена летним ритмам и теплу.

Джамала призналась, что написала композицию во время беременности три года назад.

Фото: Pianoбой

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