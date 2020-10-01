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Женщины, политика и ритуалы перед выступлением — Олег Скрипка поделился личным

Украинский певец, лидер музыкального коллектива Вопли Видоплясова Олег Скрипка откровенно ответил на вопросы о личной жизни. В частности, он рассказал о политических амбициях, своем авто и как готовится к выступлениям.

— Перед выходом на сцену я всегда волнуюсь, поэтому стараюсь заниматься своими делами до последнего момента, чтобы у меня не было времени на раздумья, — поделился артист.

Скрипка признался, что владеет электрическим автомобилем Jaguar, а в его шкафу лежит семь вышиванок.

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По мнению артиста лучшая его песня — Музіка, а пик популярности группы Вопли Видоплясова происходит сейчас. Вспоминая о личном, Олег поделился, что любил всего лишь две женщины.

Кроме того, певец рассказал и об амбициях в политике.

— Планов на политику у меня нет. Когда было нужно, я организовывал Майдан, помогал украинской армии. А поднимать на этом деньги я не собираюсь, — заявил он.

В начале года Олег Скрипка выпустил трек с Кристиной Соловий — популярной украинской певицей. Песня получила название Зима, музыку и слова сочинил сам Скрипка.

Фото: Олег Скрипка

Источник: Ранок у великому місті

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