Бесславные ублюдки. 4 сериала о нетипичных супергероях

Впервые за 10 лет на больших экранах не будет ни одного фильма о супергероях Marvel. У конкурентов из DC дела не лучше, новую Чудо-Женщину уже перенесли в самый конец года, и нет гарантии, что релиз не передвинут еще раз. Виной тому — коронакризис и закрытые кинотеатры. Студии ждут более благоприятных условий проката.

Но кто же тогда будет спасать мир от злодеев, а зрителей от скуки и отсыревшего попкорна? Самое время выйти на авансцену солдатам второго киношного эшелона – героям сериалов.

Факты ICTV подготовили подборку из 4 актуальных сериалов о нетипичных супергероях.

Роковой патруль (Doom Patrol)

Сериал для сервисов DC Universe и HBO Max (оба принадлежат WarnerMedia) создал Джереми Карвер, известный по долгоиграющей истории Сверхъестественного. В основе Рокового патруля — одноименная серия комиксов DC. Но не ждите раскрученных персонажей, из более-менее известных тут только Виктор Стоун, он же Киборг, в исполнении Джойвана Уэйда.

Зато остальные члены команды супергероев пестрее некуда. Сумасшедшая Джейн (Дайан Герреро) вмещает в себе 64 личности, многие из которых обладают сверхспособностями.

Рита Фарр (Эйприл Боулби) — известная в прошлом актриса, а теперь — женщина-желе. Способность менять форму своего тела, растягиваясь или растекаясь по желанию, довольно забавная, вот только Рита далеко не всегда может контролировать свое тело.

Ларри Трейнор (Мэтт Бомер) – пилот-испытатель, в котором поселилась неведомая космическая субстанция (привет Капитан Марвел). Клифф Стил (Брендан Фрэйзер) — брутальный гонщик ранее, железный дровосек нынче. Полностью неуязвим, но стальное тело лишило его всех чувств, кроме зрения и слуха.

Собрал эту компашку доктор Найлс Колдер в исполнении Тимоти Далтона. Так или иначе, он оказал помощь каждому из героев, став их учителем и предводителем.

Сериал под стать странным героям вышел более чем экстравагантным и с рейтингом 16+.

Он переполнен насилия, физического и морального, нецензурной брани и нелицеприятных сцен. Здесь животные могут поедать людей, квир улица умеет разговаривать, а красавчика Мэтта Бомера заставляют прятать лицо под бинтами.

Но если вы не из трусливых, то стоит попробовать. Творение Карвера далеко ушло от мейнстримных блокбастеров DC. Например, главный злодей первого сезона, Мистер Никто, выступает одновременно закадровым рассказчиком. Причем он осознает себя героем сериала и постоянно троллит других персонажей. Это даже круче, чем общение со зрителями Дэдпула из хитовой черной комедии со взрослым рейтингом.

Довольно интересно наблюдать, как необычные персонажи не особо то и хотят геройствовать, им бы со своими тараканами в головах разобраться, прежде чем спасать мир.

Рита Фарр переживает из-за того, что ее карьера не взлетела, хотя мама за это спала с продюсерами. Клифф Стил за успехом в автогонках и девками забыл о своей семье, а вспомнил лишь тогда, когда превратился в ржавую железяку без чувств. Джейн наплодила альтернативных личностей, чтобы защититься от моральных травм, нанесенных родителями. Киборг не может понять, как жить в мире, где не все черное и белое, и твоя возлюбленная может совершить преступление.

Эти поучительные личные трагедии накладываются на общую семейную, ибо Найлз, по сути, оставил своих подопечных на произвол судьбы. Все, что его интересует – это младшенькая Дороти, владеющая силой, которая может уничтожить мир.

Но гиперопека Найлза только отталкивает малышку. Его попытки навсегда сохранить ее маленькой дочуркой приводят к закомплексованости Дороти, неуверенности в себе и в последствии к инфантильному бунту. Потому что детей нужно не оберегать от “жестокого мира”, а учить в нем жить.

В целом Роковой патруль вышел небезынтересным высказыванием на тему супергероев. Только второй сезон оказался слабее первого из-за банальной темы угрозы миру от одного из членов команды супергероев, а также из-за карантина, не позволившего доснять последнюю серию.

Но публика осталась довольна трэш-приключениями, и студийные боссы продлили Роковой патруль на третий сезон.

Академия Амбрелла (Umbrella Academy)

Если вы не любитель трэш-стилистики, стоит обратить внимание на сериал по мотивам Dark Horse Comics, поставленный Стивом Блэкманом для Netflix. Здешняя великолепная семерка тоже не в ладах с приемным отцом-воспитателем, однако снята эта черная комедия на порядок элегантнее, постановка сцен более современная, а диалоги острее, чем в Роковом патруле.

Да и саундтрек, состоящий из перепевок хитов прошлого века, как нельзя кстати.

Героев, как уже отмечалось, ровно семь. И именно по номерам их называет хладнокровный отец – основатель Академии Амбрелла сэр Реджинальд Харгривз. Он специально разыскивал и усыновлял особенных детей, родившихся в один и тот же день в 1989 году у женщин, у которых не было признаков беременности.

В итоге среди учеников Академии Реджинальда оказались Космобой — помесь боксера и обезьяны, Диего, умеющий без промаха бросать ножи, Эллисон, обладающая волшебным даром внушения, Клаус, способный видеть души умерших, и Номер Пять, чье имя зрителям не называют, умеющий перемещаться в пространстве и времени.

Шестого ученика Академии Амбрелла, Бена, постигла печальная участь, он погиб. А Седьмая, Ваня Харгривз, вообще не обладает сверхспособностями, если к таковым не относить игру на скрипке.

С центральным сюжетом авторы Академии решили особо не заморачиваться. Главная угроза вновь исходит от одного из членов команды, который сам того не желая может уничтожить мир.

Кажется, даже провал последних Людей Икс ничему не учит сочинителей историй о супергероях.

Потому приготовьтесь к очередному напоминанию о том, что семья – это не кровное родство, а общие ценности и взаимная поддержка даже крайне разноплановых персонажей.

Но есть у Амбреллы и позитивное отличие. Авторы не остановились на проблематике отношений с близкими людьми и во втором сезоне семерку супергероев забрасывают в Даллас начала 1960-х, где они становятся настоящими чейнджмейкерами.

Одна героиня поднимает афроамериканцев на протест, возглавляя местный аналог Сидельцев в Гринсборо. Другой член команды пытается предотвратить убийство Кеннеди. А Ваня становится борцом за права ЛГБТ. Кто же, если не персонаж в исполнении Эллен Пейдж, борющейся за права ЛГБТ и в реальной жизни.

По сути, маленькая параллельная история каждого из героев показывает зрителю, что есть люди, которые просто не могут жить по правилам времени. Они не способны мириться со сложившимися нормами и готовы бороться за изменения. Потому что они эти правила переросли, люди будущего в прямом и переносном смыслах.

Хранители (Watchmen)

В запасе у WarnerMedia есть не только чернушный Роковой патруль, но и настоящая телевизионная драма. Хранители от HBO являются идейным продолжением серии комиксов 1987 года, по которой Зак Снайдер снял отличный фильм в конце нулевых.

Поставил сериал Деймон Линделоф, стоявший у истоков современных ситкомов. Он был одним из первых сценаристов Остаться в живых, проекта, породившего эпоху HBO, Netflix и прочих сериальных площадок. За ту работу Линделоф получил премию Гильдии сценаристов США.

Хранители тоже без наград не остались. Ассоциация телекритиков США и Канады признала их сериалом года, заодно отдав шоу еще пять наград, включая Лучшую роль в драме для Реджины Кинг.

Хранители заработали целых 26 номинаций премии Эмми.

За что же критики так расхваливают сериал? За атмосферу неонуара, глубоких персонажей, актуальный сюжет с кучей подводных течений. Но ровно за эти же качества многие зрители сериал забросили после нескольких серий.

Синопсис переносит действие на 34 года после событий оригинала, но, по сути, мало что меняет. На дворе 2019 год, а вселенная Хранителей все еще живет в эпоху взаимного сдерживания. Только если раньше это была холодная война двух сверхдержав, то теперь остаются одни лишь США, разъедаемые социальными проблемами.

Супергерои здесь не кажутся чем-то экстраординарным, напротив, в мире, где полицейские носят маски, а новый Ку-клукс-клан выступает за свержение устоявшегося строя, именно старые добрые люди в трико кажутся островком стабильности.

Хранители Линделофа, как и его Остаться в живых, порождают в каждой серии тонну вопросов, давая ответы только на некоторые из них.

Для понимания всего происходящего лучше смотреть сезон одним залпом, чтобы не растерять детали. Но сделать это не так уж просто, потому что каждая серия длится час. А еще над ними работали несколько режиссеров, и каждый хотел сделать свой эпизод особенным.

Больше других постарался Стивен Уильямс, превратив шестую серию в черно-белый нуар, снятый максимально длинными кадрами. Не мудрено, что от этого калейдоскопа стилей страдает цельность истории, за изворотливым сюжетом которой и так нелегко уследить.

Хранители стали своего рода фестивальным хитом, если говорить терминами большого кино.

Собрав охапку наград и позитивную реакцию критиков, они вряд ли сгодятся для того, чтобы скоротать вечерок, выключив мозги. Здесь непривычно мало экшена, и слишком много смыслов, как для классической супергеройской истории.

Пацаны (The Boys)

Последние по порядку, но не по значению – сериал от Amazon Prime Пацаны, созданный Эриком Крипке на основе одноименного комикса DC и Dynamite Entertainment.

В прошлом году Пацаны оказались настоящим глотком свежего воздуха в супергеройской тематике, и сегодня не сбавляют оборотов.

Пока вышла только половина второго сезона, а создатели уже планируют следующий и заодно спин-офф.

Чем так выделяется данный сериал? Он наиболее реалистичен. Да, вы не ослышались, сериал о супергероях берет реализмом. Конечно, тут есть люди в смешных трико, которые умеют летать и извергать молнии, но как это все обставлено.

Место действия Пацанов – США, где супергерои стали привычным явлением. Семерку лучших наняла корпорация Vought и теперь продает их услуги. Причем спросом пользуется не столько спасение людей, сколько рекламные акции для повышения лояльности к брендам и PR для поднятия рейтингов политиков.

А голубая мечта Vought — военные контракты. Вот только помешать этому может группа обозленных мужчин, желающих отомстить “суперам” за личные трагедии.

Особенность сериала в том, что героев в нем еще попробуй отыскать. Прям как в нашем с вами мире, где рыцарь в сияющих доспехах сегодняшних новостей может оказаться мерзавцем на следующий день.

Идея не новая, о плохих суперлюдях рассказывал Девид Эйр в Отряде самоубийц, а схожую стилистику, только более нуарную, воссоздавал Зак Снайдер в уже упомянутых Хранителях.

Однако все тараканы в головах персонажей Пацанов очень приземленные. Кого-то недолюбили родители, кого-то с детства воспитывали для попадания в Семерку, чтобы воплотить в ребенке собственные мечтания. А один из супергероев и вовсе ударился в сектантство.

Пацаны могут похвастаться запредельным уровнем сатиры, черного юмора и жестокости на экране, спасибо за это следует сказать продюсеру Сету Рогену.

Кровь и мат здесь — привычное дело. Но от того же Рокового патруля творение Крипке отличает хоть какая-то вменяемость всего происходящего.

Глядя на экран, веришь, что появись вдруг завтра на Земле суперлюди, именно так бы события и сложились: одни бы стали героями инстаграма, другие бы грабили банки, а третьи подглядывали за людьми в душе. И если бы уж они взялись карать преступников, то сопутствующих жертв среди мирного населения было бы не избежать.

Наиболее подходящий аналог – британские Отбросы, с поправкой на более высокие бюджетные вливания.

Не ждите спасителя

2020 год во многом стал годом откровений, когда очевидным становится то, что раньше лишь слегка проглядывалось. В мире супергеройского кино, пора признать, назрели перемены. Все что сегодня может предложить кинотеатральный блокбастер – спецэффекты с вторичным сюжетом. И отложенные Чудо-Женщина 1984 с Черной вдовой вряд ли спасут ситуацию.

Потому интересные сюжеты, актуальную проблематику и нестандартную подачу историй о суперлюдях стоит искать именно в сериалах. Но не в мыльных операх вроде Стрелы, Флэша или Героев завтрашнего дня, а в франшизах о нетипичных супергероях. Тем более, что смотреть их можно, не выходя из дома.

Дмитрий Сидоренко

Фото, видео: Warner Bros., Netflix, HBO/SKY, Amazon, Getty Images.