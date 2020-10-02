Журнал Forbes обнародовал рейтинг самых высокооплачиваемых актрис мира.
Возглавила его София Вергара с доходом в $43 млн. На втором месте Анджелина Джоли, которая за последний год заработала $35,5 млн.
На третьей строчке Галь Гадот с $31,5 млн. После нее идут Мелисса Маккарти и Мерил Стрип с годовым доходом $25 млн и $24 млн.
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К слову, актрисы основную часть своих доходов получили не благодаря прокату их фильмов, а от телевидения и сервисов потокового вещания.
Интересно, что накануне Forbes опубликовал рейтинг высокооплачиваемых актеров. Согласно ему, мужчины в кино заработали вдвое больше, чем женщины.
Топ-10 самых дорогих актеров мира
Журнал Forbes опубликовал ежегодный список самых высокооплачиваемых актеров мира. Возглавил его Дуэйн Джонсон, который за прошлый год заработал $87,5 млн.
Из них $23,5 млн приходятся на фильм Красное уведомление.