Декоративно-прикладное искусство: Монеточка выпустила альбом

Монеточка (Елизавета Гырдымова) обнародовала второй студийной пластинкой альбом Декоративно-прикладное искусство.

В альбом вошли 11 композиций, в записи одной из которых — трека Коза — принял участие рэпер Noize MC.

Над альбомом певица работала вместе с музыкантом и саунд-продюсером Витя Исаевым, который занимался звуком и на первой пластинке.

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Испаноязычный альбом Каменских

Настя Каменских представила свой первый испаноязычный альбом Eclеctica. Артистка исполнила новые песни, которые уже доступны на всех диджитальных площадках.

Слово Eclеctica переводится, как смесь, комбинация различных стилей и идей. В новых песнях Каменских соединяет две разные музыкальные культуры: украинскую и латиноамериканскую.

В новом альбоме артистки семь песен. Одна из них А huevo, которая за короткое время собрала более 6 млн просмотров на YouTube. Также более 100 млн человек посмотрели вышедший ранее сингл Elefante.