Осенняя мода 2020: топ-10 трендов осеннего сезона

Новый сезон — новые правила гардероба. На днях их продиктовал очередной Ukrainian Fashion Week. Свои коллекции на нем представили 25 дизайнеров. В итоге украинки получили свежие тренды, а мы сделали подборку из десяти самых модных вещей сезона осень-зима 20-21.

Лак и латекс

Роскошным блеском в гардеробы модниц врывается лак и латекс. Ему идет вся палитра существующих цветов. Для смелых — платья, юбки, топы и даже лаковые лосины. Для более сдержанных — куртки, плащи, обувь и любые аксессуары. В любом случае тренд придаст образу пикантности и уверенности.











Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 3 фотографии

Бахрома

Теперь она не только в одежде в стиле вестерн. Бахрома отныне — в вечерних платьях и юбках. Особенно этот тренд подходит курткам-косухам и джинсовкам. Если же боитесь превратиться в дерзкого ковбоя, можно ограничиться бахромой на сумке или рюкзаке.















Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 4 фотографии

Брючный костюм

Двойки, тройки, оверсайз и приталенные. Брючные костюмы присутствуют чуть ли не в каждой коллекции как украинских дизайнеров, так и мировых. Носить их можно и под каблук, и под кеды. А самое большое преимущество брючного костюма — это то, что его элементы можно разделять и комбинировать с другими вещами, создавая множество новых образов.























Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 6 фотографий

Кружево

Романтическое, откровенное и ультрамодное в этом сезоне. Кружево теперь не надо прятать под одеждой вместе с нижним бельем. Отныне полупрозрачная ткань актуальна в платьях, юбках и блузах. Стилисты уверены — это поистине один из самых соблазнительных трендов осени.



















Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 5 фотографий

Объемные плечи и рукава

Этот тренд может показаться несколько грубым. Впрочем, стилисты в один голос убеждают: объемные плечи и рукава на хрупком женском теле выглядят поразительно сексуально и эффектно.



















Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 5 фотографий

Color blocking

Цветные блокировки — это искусство сочетать несколько ярких оттенков в одном образе. Этот прием — настоящая находка для тех, кто не хочет затеряться среди толпы в сером и черном. Впрочем важно не переборщить — стилисты советуют не сочетать более трех цветов одновременно.















Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 4 фотографии

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Кожа

Кожа не покидает подиумы уже несколько сезонов подряд. Этой осенью она также среди супертрендов. Она прекрасна не только в куртках, но и в любых других изделиях — от платьев до рубашек. Но маст хэв сегодня — кожаный пиджак.















Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 4 фотографии

Клетка

Клетчатое, как и кожа, перекочевали в эту осень с прошлых сезонов. Дизайнеры хотят, чтобы модницы были настолько смелыми, что даже рисковали сочетать сразу несколько вариантов клетки в одном образе.







Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 2 фотографии

Зеленый и коричневый

Среди цветов в этом сезоне главными стали все оттенки зеленого и коричневого. На это, говорят дизайнеры, повлияла эпидемия коронавируса. Поэтому модельеры массово тяготеют к естественному.



































Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 9 фотографий

Total black

Черный — это вечная классика, а тотальный черный — хит этого сезона. Модницы его обожают еще и за то, что такой лук делает фигуру максимально стройной и подходит как и обычным прогулкам, так и богемным вечеринкам.



















Новые правила гардероба: топ-10 трендов осеннего сезона 2020 / 5 фотографий

Майя Подгородецкая

Фото: Ukrainian Fashion Week