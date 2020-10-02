Певица Мишель Андраде выпустила клип Tonight из предстоящего альбома.

В ролике Мишель устроила вечеринку с танцами на пилоне, мотоциклами, прыжками с парашютом и полным оголением.

Читайте: Видео о любви: Джамала и Pianoбой выпустили клип на песню Эндорфины

— Все девять локаций мы снимали в Киеве. Хотя по ощущениям, если честно, что мы находились за границей! Меня удивило насколько красивая и разнообразная Украина! — рассказала Мишель Андраде.

Monatik — ремикс УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли.

Популярный артист Monatik презентовал клип на ремикс песни УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли.

Из-за карантинных ограничений звезды не смогли встретиться на съемочной площадке.

Режиссером клипа выступила Таня Муиньо.