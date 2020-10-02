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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Пилон, самолет и байкеры: Мишель Андраде полностью разделась в клипе Tonight

Певица Мишель Андраде выпустила клип Tonight из предстоящего альбома.

В ролике Мишель устроила вечеринку с танцами на пилоне, мотоциклами, прыжками с парашютом и полным оголением.

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— Все девять локаций мы снимали в Киеве. Хотя по ощущениям, если честно, что мы находились за границей! Меня удивило насколько красивая и разнообразная Украина! — рассказала Мишель Андраде.

Monatik — ремикс УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли.

Популярный артист Monatik презентовал клип на ремикс песни УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли. 

Из-за карантинных ограничений звезды не смогли встретиться на съемочной площадке. 

Режиссером клипа выступила Таня Муиньо.

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