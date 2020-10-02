Андрей Данилко: Верка Сердючка празднует 47 день рождения

2 октября известному украинскому артисту Андрею Данилко исполняется 47 лет, 26 из которых певец реализовывал свой творческий потенциал в образе Верки Сердючки. Именно эта героиня стала любимицей миллионов украинцев.

Кроме вокального таланта Данилко имеет отличное чувство юмора, поэтому в ноябре 1997 года появилось СВ-шоу, центральным персонажем которого была проводница Верка.

Сердючка даже стала героем нескольких мюзиклов: За двумя зайцами, Вечера на хуторе близ Диканьки, Снежная королева.

А вот международное признание Андрей завоевал в 2007 году, выступив на Евровидении с песней Dancing Lasha Tumbai.

Тогда Данилко занял второе место, но мировые СМИ назвали его выступление настоящей сенсацией. The Guardian даже писали, что номер Сердючки стал лучшей песней, которая не выиграла Евровидение.

Личная жизнь Данилко

В одном из интервью Андрей Данилко сказал, что одиночество — его гармоничное состояние. Однако на самом деле его личная жизнь — настоящая тайна. Несмотря на догадки, слухи и сплетни, единственное, что известно наверняка, — он не женат.

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Ко дню рождения украинской легенды мы вспоминаем малоизвестные факты из жизни Андрея Данилко.

Откуда взялось сценическое имя?

Образ Верки Сердючки артист придумал еще в юности. Фамилию Сердюк носила его одноклассница Аня, и еще в школе Данилко пообещал ее прославить.

Детские забавы

Данилко рос без отца, а мать тяжело работала, поэтому у него не было особых развлечений. В силу этого Андрей вместе с подругой нашли себе необычное занятие — устраивали крысам похороны.

Журналистская карьера

В начале 90-х перед тем, как попасть в шоу-бизнес, Данилко работал внештатным корреспондентом в газете Комсомолец Полтавщины.

Детские мечты

В детстве артист мечтал стать епископом, хотя сейчас считает себя далеким от религии.

Отчисления из университета

Андрей Данилко учился в Киевском эстрадно-цирковом училище, но не смог закончить обучение. Его отчислили, потому что не видели в нем перспективы стать артистом.

Новый альбом Сердючки

Впервые за 12 лет Верка Сердючка выпустила мини-альбомом Sexy, который посвятила аудитории Евровидения.

В альбом вошли четыре композиции в разных стилях — Make It Rain Champagne, Swedish Lullaby, Sexy и Disco Kicks. В сопроводительном тексте к трекам говорится, что их объединяет одна цель — поднимать людям настроение.