Смерть Кендзо Такада — биография основателя Кenzo

Японский дизайнер и основатель модного дома Кenzo Кендзо Такада умер 4 октября.

Будущий дизайнер родился 27 февраля 1939 года в уезде Кандзаки в Японии.

Первым шагом к мечте стать модельером Кендзо Такада сделал, когда пошел учиться в колледж Бунка — один из самых респектабельных школ моды в Токио.

В 1965 году он переезжает в Париж (Франция) не имею ни связей, ни больших денег. Однако уже через пять лет Кендзо представил свою первую коллекцию, которая вызвала неподдельный интерес у публики. Так, карьера Кендзо Такада пошла вверх.

В 1970 году совместно с Ацуко Кондо, сокурсницей из Токио, открывает магазинчик и дает ему имя Jungle Jap (дословно японец из джунглей).

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В 1978 и в 1979 годах он устраивал знакомство со своей коллекцией в цирке-шапито. При этом по манежу скакали на конях акробатки в совершенно прозрачных одеждах, а сам Кендзо разъезжал на слоне.

К слову, Кендзо никогда не боялся идти против течения. В эпоху облегающих силуэтов он представлял одежду свободного кроя, во времена пастели он демонстрировал яркие цвета и пестрые принты. Таким образом он утвердил свое неповторимое лицо в мире моды.

В 1983 году Кендзо начинает работать над мужской модой, в 1987-м выходят коллекции детской линии и товаров для дома. В 1988 году вышел первый аромат от бренда Kenzo Parfum.

В 1993 году ТМ Кenzo купил концерн LVMH, однако Кендзо продолжал работу над отдельными коллекция, а также посвящал время и другим брендам таким, как Yume, Gokan Kobo.

В 2018 году во французском издательстве Chene вышла книга Kenzo Takada, посвященная творчеству дизайнера.

Смерть Кендзо Такада

Основатель модного дома Kenzo и дизайнер Кендзо Такада умер от коронавируса.

Сообщается, что японский дизайнер умер от последствий коронавируса в больнице США в Нейи-сюр-Сен. Кендзо Такада был 81 год.