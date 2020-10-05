Появились первые фото Геральта — главного героя сериала от Netflix Ведьмак (The Witcher) со второго сезона.

Изображения опубликовал на своей страничке в Instagram британский актер, исполнитель роли Генри Кавилл.

Фото он подписал цитатой из одноименного произведения польского писателя Анджея Сапковского, по мотивам которого сняли сериал.

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— Скажи им, что Волк их укусил. Белый Волк. И добавь, что они должны продолжать оглядываться через плечо. Однажды они посмотрят и увидят Волка, — оригинально анонсировал свое возвращение Генри Кавилл.

Фанаты сериала отреагировали на фото положительными комментариями, в которых они писали, что с нетерпением ждут продолжения сериала.

Ведьмак 2

После успеха первого сезона сериала Ведьмак (The Witcher) от Netflix в феврале началась работа над продолжением.

Но из-за карантина ее пришлось приостановить. Ожидается, что новые серии Ведьмака выйдут в 2021 году.

В то же время Netflix анонсировал приквел сериала Ведьмак — The Witcher: Blood Origin. В шести сериях зрителям покажут события, которые происходили в вымышленном мире за 1 200 лет до появления первого ведьмака.

Источник: Henry Cavill