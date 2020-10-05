Появились первые фото Геральта — главного героя сериала от Netflix Ведьмак (The Witcher) со второго сезона.
Изображения опубликовал на своей страничке в Instagram британский актер, исполнитель роли Генри Кавилл.
Фото он подписал цитатой из одноименного произведения польского писателя Анджея Сапковского, по мотивам которого сняли сериал.
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— Скажи им, что Волк их укусил. Белый Волк. И добавь, что они должны продолжать оглядываться через плечо. Однажды они посмотрят и увидят Волка, — оригинально анонсировал свое возвращение Генри Кавилл.
Фанаты сериала отреагировали на фото положительными комментариями, в которых они писали, что с нетерпением ждут продолжения сериала.
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“‘It may turn out,’ said the white-haired man a moment later, ‘that their comrades or cronies may ask what befell these evil men. Tell them the Wolf bit them. The White Wolf. And add that they should keep glancing over their shoulders. One day they’ll look back and see the Wolf.’” — From the writings of Andrzej Sapkowski @WitcherNetflix #Witcher2
Ведьмак 2
После успеха первого сезона сериала Ведьмак (The Witcher) от Netflix в феврале началась работа над продолжением.
Но из-за карантина ее пришлось приостановить. Ожидается, что новые серии Ведьмака выйдут в 2021 году.
В то же время Netflix анонсировал приквел сериала Ведьмак — The Witcher: Blood Origin. В шести сериях зрителям покажут события, которые происходили в вымышленном мире за 1 200 лет до появления первого ведьмака.
Источник: Henry Cavill