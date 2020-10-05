Певец Дункан Лоуренс, который в 2019 году победил на Евровидении от Нидерландов, обручился. Ему сделал предложение его парень, автор песен Джордан Гарфилд.

Об этом пара сообщила на своих страницах в Instagram.

— Я самый счастливый человек в мире. Я сделал предложение Дункану — он сказал да. Я собираюсь жениться с красивым, добрым, талантливым и искренним человеком. Он мой лучший друг, — сообщил бойфренд певца.







Победитель Евровидения 2019 Дункан Лоуренс обручился / 2 фотографии

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Украинский хореограф 90-летний Григорий Чапкис снова женился. Его новой избранницей стала 38-летняя женщина, с которой он встречался несколько лет.

Сейчас имя жены и ее фото остаются секретом. Известно, что перед женитьбой пара поселилась в новом доме.

До этого у Григория Чапкиса было три жены. С последней он прожил в браке более 25 лет, причиной разрыва стало то, что женщина ушла на пенсию.

Фото: Jordan Delivers, Duncan Laurence