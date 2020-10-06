Бритни Спирс может остаться под опекой до конца жизни

Известная американская певица Бритни Спирс, вероятно, останется под опекой отца до конца своей жизни.

С таким предположением выступил бывший менеджер Бритни Спирс, адвокат Эндрю Воллет.

Он подчеркнул, что опекунство должно идти на пользу 38-летней певице.

— Если бы Бритни Спирс ни была известной во всем мире, подобных разговоров бы вообще не было. Сейчас мы должны установить, соответствует ли опекунство ее интересам. Я верю, что оно все еще в ее интересах, — сообщил Воллет.

Также адвокат прокомментировал возможность возвращения Бритни Спирс на мировую сцену.

— Ей это надоело. Бритни закончила свою карьеру, по крайней мере сейчас она на паузе.

Общественный резонанс касательно опекунства над Бритни Спирс подняли активисты движения #FreeBritney (Освободите Бритни).

Поклонников певицы смущают ее публикации в соцсетях: в частности, речь идет о странных селфи, танцах и высказываниях Бритни в Instagram. Участники движения убеждены, что таким образом артистка завуалировано умоляет о помощи.

Согласно решению суда в 2008 году, опекуном Бритни Спирс (после серьезных психических нарушений) стал ее отец — Джеймс Спирс.

С тех пор ей запрещено самостоятельно распоряжаться своим многомиллионным состоянием, видеться с детьми и путешествовать без разрешения отца.

В июле 2020 года мать Бритни Спирс подала в суд, чтобы получить доступ к деньгам дочери. Линн Спирс хотела получить специальное сообщение по всем вопросам фонда, обладающим большинством активов певицы.

Судебное разбирательство закончилось ничем: мать певицы не смогла “разделить” с отцом Джеймсом доступ к средствам Бритни.

Фото: britneyspears