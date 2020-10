На 65 году жизни скончался Эдди Ван Хален — гитарист и основатель американского рок-группы Van Halen.

Он болел раком, сообщил его сын Вольф Ван Хален у себя в Twitter.

— Я не могу поверить, что мне приходится писать это, но мой отец Эдвард Лодевийк Ван Хален проиграл сегодня утром свою долгую и тяжелую борьбу с раком, — говорится в заявлении.

Эдди Ван Хален с группой выпустил 12 студийных альбомов за 50 лет творчества.

Ван Хален автор хитов — Dance the Night Away и Hot for Teacher.



Эдди Ван Хален считается одним из лучших гитаристов всех времен.

Он популяризовал технику тэппинга — игры на гитаре с помощью ударов по струнам пальцами обеих рук.

Умер Тимоти Рэй Браун

В Калифорнии умер первый в мире пациент, поборол ВИЧ после пересадки костного мозга, от лейкемии.

Рецидив рака крови произошел через 12 лет после лечения.

О смерти Тимоти Рэй Брауна сообщил его партнер Тим Хоффген.

Источник: Wolf Van Halen