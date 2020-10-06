СильнаЯ: СТБ запускает новую социальную кампанию о женщинах

Телеканал СТБ вместе с реалити-шоу Холостячка запустили социальную диджитальну кампанию #СильнаЯ, посвященную проблеме женских стереотипов. Старт состоится в среду, 7 октября.
#СильнаЯ — это подборка 14 интервью с известными украинскими женщинами, которые на собственном опыте рассказывают об абсурдности стереотипов, которые часто препятствовали осуществлению мечтаний и карьерных планов.
Отмечается, что кампания призвана раскрыть общественное мнение о роли женщин в украинском обществе.
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— #СильнаЯ — это кампания о женщинах и для женщин, которые сами выбирают свою судьбу здесь и сейчас.
Среди героинь проекта #CильнаЯ:
- Елена Фроляк — главный редактор информационной службы телеканала ICTV и ведущая программы Факты.
- Надежда Матвеева — ведущая программы Невероятная правда о звездах.
- Яна Брензей — ведущая программы Вікна-новини.
- Алла Костромичова — топмодель и ведущая проекта Супер Топмодель по-украински.
- Татьяна Пренткович, Алина Френдий и София Стужук — инфлюенсеры и бизнес-вумен.
- Дарья Квиткова — победительница шоу Холостяк, блогер и бизнес-вумен.
- Марина Боржемская — фитнес-тренер.
- Ольга Мартыновская — бренд-шеф, ресторатор и судья шоу МастерШеф.
- Оксана Байрак — режиссер, сценарист и ведущая проекта О чем молчат женщины.
- Кристина Решетник — тележурналист, мама в декрете.
- Наталья Денисенко — киноактриса.
- Ксения Мишина — главная героиня романтического реалити Холостячка.
Интервью с героинями проекта будут выходить ежедневно до премьеры шоу Холостячка на телеканале СТБ.
В начале июля Факты ICTV взяли эксклюзивное интервью у Ксении Мишиной, в котором она поделилась ожиданиями от предстоящего шоу и рассказала о своем сыне Платоне.
Ксения описала идеал мужчины — он должен быть ответственным, серьезным и ориентированным на семью.
Романтический проект страны Холостячка стартует на телеканале СТБ 23 октября.