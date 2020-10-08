Заслуженный артист Украины Александр Пономарев в интервью рассказал, кто его первые слушатели и критики песен, а также о забавных ситуациях, когда к нему приходит муза.

— Когда ты вылетаешь голый из душа, потому что тебе надо найти ручку или телефон, чтобы записать или надиктовать песню — это смешно! — рассказал певец.

А своими лучшими критиками Пономарев считает людей, которые не имеют никакого отношения к музыке.

— У меня есть своя фокус-группа, в которой и друзья, и сантехники, и ребята из АТО. Они не имеют никакого отношения к музыке, но они мои критики и мои первые слушатели, — подчеркнул он.

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Пономарев также рассказал о том случае, когда его впервые узнали.

— На рынке стоял в очереди, передо мной женщина покупала мясо. Ей сказали, что оно стоит 150 грн за кг. Я после нее попросил три килограмма, и мне посчитали 500 грн. Объяснили тем, что я богатый и могу заплатить! — смеется певец.

Поделился певец и самым ярким воспоминанием об отце:

— Когда я пел, он всегда говорил: Саша, иди пой в подвал. Там будет и тебе хорошо, и дровам приятно (смеется)!

Говоря о планах до 50 лет, Пономарев признался, что хочет пожить на парусной лодке и попутешествовать.

Александр Пономарев — известный певец, золотой голос Украины.

В 1993 году его признали лучшим певцом, а в 1998-ом присвоили звание Заслуженного артиста.

Именно Пономарев первым представил Украину на Евровидении.

Сейчас ему 48 лет, имеет дочь и сына.

Фото: Олександр Пономарьов