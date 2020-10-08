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Факты / Шоу-бизнес / Кино

Это ранило моих близких: Кристен Стюарт о сокрытии своей сексуальной ориентации

Звезда фильма Сумерки, актриса Кристен Стюарт долгое время не могла говорить на тему своей сексуальной ориентации, чтобы не навредить своим близким.

Об этом актриса рассказала в интервью одному из глянцевых изданий.

Кристен Стюарт скрывала, что стала лесбиянкой

— Я чувствовала, что это ранило людей, с которыми я была в отношениях. Дело не в том, что мне “стыдно” быть открытой лесбиянкой, а скорее в нежелании раскрывать все подробности своей личной жизни.

Первые отношения с девушкой Кристен Стюарт начала еще в 2014 году — тогда ее избранницей стала Алисия Каргайл. Пара пробыла вместе два года.

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По состоянию на 2020 год Кристен уже год в отношениях с Дилан Мейер. Именно она помогла 30-летней актрисе побороть свою застенчивость по поводу сексуальной ориентации.

Роберт Паттинсон заболел Covid-19

Другой главный герой Сумерек, актер Роберт Паттинсон заболел коронавирусом, о чем стало известно в начале сентября.

Из-за болезни пришлось приостановить съемки фильма Бэтмен: компания Warner Bros. никак не комментировала состояние здоровья Паттинсона.

К слову, на съемках Сумерек у Роберта Паттинсона был роман с Кристен Стюарт, который длился с 2008 до 2012 года.

Фото: Dreamstime

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