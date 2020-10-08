Популярный украинский певец и участник Евровидение 2018 Melovin презентовал клип на трек Вітрила.

Черно-белое видео — это театральный перформанс о любви вне ретуши. В ролике можно увидеть травести-диву Монро и гомосексуалов.

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— Простота декораций, импровизированная сцена и актеры, которым не нужно играть, ведь им разрешено жить в предложенных обстоятельствах. Разные типажи, с разным внутренним и внешним миром, но с одинаковой жаждой испытывать любовь, — отметил Melovin.

К слову, песня Вітрила вышла еще в 2019 году, однако клип мир увидел только 8 октября 2020.

Monatik — ремикс УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли.

Популярный артист Monatik презентовал клип на ремикс песни УВЛИУВТ и Я вышла на Пикадилли.

Из-за карантинных ограничений звезды не смогли встретиться на съемочной площадке.

Режиссером клипа выступила Таня Муиньо.