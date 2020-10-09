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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

1990: Макс Барских выпустил новый альбом

Популярный украинский певец Макс Барских выпустил новый альбом 1990, в который вошли 12 треков.

В своем Inatagram исполнитель обратился в подписчикам и попросил их поделиться эмоциями о новом альбоме.

— Слушайте, мечтайте, делитесь эмоциями. Знаю, что каждый найдет свою любимую песню, прочитает между строк свою историю. Так и задумано, в нем много настроений.

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Также Барских сообщил, что хочет вместе с подписчиками выбрать главную песню, на которую впоследствии снимет клип. Он попросил делиться всех мыслями, что они хотели бы видеть в видео.

Через неделю певец пообещал решить, на какую песню появится клип.

В начале августа Макс Барских выпустил новый сингл Silence. Это была его первая англоязычная работа за последние восемь лет.

Lyric-видео на сингл Silence снял режиссер Алан Бадоев.

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