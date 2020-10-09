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Факты / Шоу-бизнес / Музыка

Фронтмен Бумбокса Андрей Хлывнюк заболел коронавирусом

У известного певца, фронтмена группы Бумбокс Андрей Хлывнюк 9 октября подтвердился положительный результат теста на коронавирус.

Об этом он написал в своем Facebook, добавив, что болезнь напоминает сильную простуду.

40-летний артист призвал поклонников беречь себя и, если есть возможность, помочь детям-сиротам из восточных регионов Украины.

Коронавирус у Олега Винника

О том, что певец Олег Винник заболел коронавирусом, стало известно 27 сентября.

Артист участвует в одном из танцевальных телепроектов. Также стало известно, что Covid-19 обнаружили у партнерши Винника, хореографа Елены Шоптенко.

Олегу Виннику также диагностировали двустороннюю пневмонию.

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