Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) представила пять видеопортретов к своему новому альбому Жіноча сила.
— Портрет Жіноча сила — это состояние души, когда ты чувствует поддержку и любовь вокруг себя, когда она полна положительной энергией и силой, когда готова излучать свет и делиться им с миром, — отметила исполнительница.
Видео сняли эксклюзивно для Apple Music, где их уже можно посмотреть. Продюсером выступил Алан Бадоев.
Читайте: 1990: Макс Барских выпустил новый альбом
Сама Tayanna, комментируя видеоработу, отметила, что в пяти видеопортретах показано все разнообразие настроений женщины.
Недавно Tayanna поразила своих поклонников еще одной неожиданностью — она опубликовала новые снимки, где появилась полностью обнаженной.
Романтическую фотосессию проводили для одного из известных глянцевых изданий.
Фото: Tayanna