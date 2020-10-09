Украинская певица Tayanna (Татьяна Решетняк) представила пять видеопортретов к своему новому альбому Жіноча сила.

— Портрет Жіноча сила — это состояние души, когда ты чувствует поддержку и любовь вокруг себя, когда она полна положительной энергией и силой, когда готова излучать свет и делиться им с миром, — отметила исполнительница.

Видео сняли эксклюзивно для Apple Music, где их уже можно посмотреть. Продюсером выступил Алан Бадоев.

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Сама Tayanna, комментируя видеоработу, отметила, что в пяти видеопортретах показано все разнообразие настроений женщины.

Недавно Tayanna поразила своих поклонников еще одной неожиданностью — она ​​опубликовала новые снимки, где появилась полностью обнаженной.

Романтическую фотосессию проводили для одного из известных глянцевых изданий.

Фото: Tayanna