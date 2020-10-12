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Розовая как фламинго: Мадонна сменила имидж

Американская певица Мадонна изменила свой имидж.

Поп-дива изменила свой цвет волос, перекрасившись из блондинки в розовый цвет.

Свой новый образ она показала поклонникам, опубликовав фото в одной из социальных сетей. Большинство ее сторонников оценили прическу и писали, что Мадонна выглядит очень красиво.

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The 3 faces of a girl who just Voted!! ???????????????????????? Get out there and take responsibility people!! #bidenharris2020

Публикация от Madonna (@madonna)

Мадонна переболела коронавирусом

В мае певица Мадонна переболела коронавирусом. Поп-дива заразилась вирусом во время турне в Париже.

Звезда не знала, что заболела Covid-19 и думала, что у нее грипп. Но позже тест подтвердил коронавирус.

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