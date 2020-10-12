Агентство музыкального консалтинга Soundbuzz в этом году впервые провело исследование украинского музыкального рынка.

Оказалось, что украинская музыкальная индустрия — преимущественно мужская сфера, утверждают исследователи.

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— Женщин в индустрии только 29,3%, однако ситуация в Украине лучше, чем, например, в Великобритании (19,69% женщин) или США (21,7%). В Украине ⅔ исполнителей — мужчины, половина артистов возрастом до 35 лет, а большинство работает в столице, — говорится в результатах.

Интересным фактом оказалось то, что украинские артисты мало осведомлены в юридических аспектах. В основном они работают на доверии.

— В этом заключается один из главных парадоксов индустрии — массовая работа “на доверии” несмотря на отсутствие доверия друг к другу. И такой формат “сотрудничества” присущ всем участникам рынка, — говорят в проекте.

Отмечается, что 69,6% артистов всегда зарабатывали концертами. Но теперь, когда пандемия не позволяет массово собирать людей, они остаются без доходов.

В сфере появилась проблема скрытой безработицы и теневой занятости.

Из хороших фактов — количество украинских исполнителей в европейских шоукейсах возросло. До коронавируса исполнители ездили в туры по европейским городам и выступали на фестивалях.

Mozgi о шоу-бизнесе на карантине

Карантин повлиял на украинский шоу-бизнес и оставил многих исполнителей без возможности заработать. Участники группы Mozgi видят новые возможности в карантинных ограничениях. В интервью они сказали, что думают над созданием визуальных артистов.

В общем, украинский шоу-бизнес возвращается к жизни. Певцы и группы снимают клипы в диких и безлюдных местах с соблюдением всех карантинных норм и иногда проводят концерты.

Источник: Дослідження музикального ринку України та його зовнішньоекономічних перспектив